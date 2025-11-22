خبرگزاری کار ایران
۶۷ کودک پس از آتش‌بس در غزه به شهادت رسیدند

سازمان ملل متحد اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در غزه ۶۷ کودک به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،  بنیادکودکان سازمان ملل متحد اعلام  کرد که از زمان آتش‌بس تحت حمایت ایالات متحده در نوار غزه، ۶۷ کودک فلسطینی در این منطقه به شهادت رسیدند.

«ریکاردو پیرس»،  سخنگوی یونیسف، روز گذشته -جمعه- در جریان یک کنفرانس خبری در ژنو گفت که این آمار شامل یک دختر بچه که در که در جریان حمله رژیم صهیونیستی به خانه‌ای  در خان یونس که در روز پنجشنبه رخ داد نیز می‌شود. همچنین شامل ۷ کودک دیگر که پیشتر در همان روز به شهادت رسیدند نیز مشمول این امار می‌شوند.

وی اظهار داشت: «همانطور که مرتبا تکرار کرده‌ایم، این‌ها آمار نیستند، هرکدام یک کودک، یک خانواده، یک رویا و یک زنندگی بودند که با ادامه یافتن خشونت، ناگهان  پایان یافتند».

 

 

