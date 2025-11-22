به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دانیل دریسکول»، وزیر ارتش ایالات متحده، اظهار داشت که اوکراین در وضعیت بسیار ناپایداری قرار دارد و اکنون مناسب‌ترین زمان برای دستیابی به صلح است.

فایننشال تایمز به نقل از دریسکول در دیدار خود با مقامات اروپایی در کی‌یف نوشت: «ارزیابی صادقانه نیروهای مسلح ایالات متحده نشان می‌دهد که اوکراین در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و اکنون مناسب‌ترین زمان برای دستیابی به صلح است.»

دریسکول خاطرنشان کرد که زمان بسیار کمی برای دستیابی به صلح باقی مانده است و خاطرنشان کرد که ‌رئیس‌جمهور ایالات متحده، خواهان «صلح فوری» است.

