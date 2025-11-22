وزیر ارتش ایالات متحده:
اوکراین در وضعیت بسیار ناپایداری قرار دارد
وزیر ارتش ایالات متحده، اظهار داشت که اوکراین در وضعیت بسیار ناپایداری قرار دارد و اکنون مناسبترین زمان برای دستیابی به صلح است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دانیل دریسکول»، وزیر ارتش ایالات متحده، اظهار داشت که اوکراین در وضعیت بسیار ناپایداری قرار دارد و اکنون مناسبترین زمان برای دستیابی به صلح است.
فایننشال تایمز به نقل از دریسکول در دیدار خود با مقامات اروپایی در کییف نوشت: «ارزیابی صادقانه نیروهای مسلح ایالات متحده نشان میدهد که اوکراین در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و اکنون مناسبترین زمان برای دستیابی به صلح است.»
دریسکول خاطرنشان کرد که زمان بسیار کمی برای دستیابی به صلح باقی مانده است و خاطرنشان کرد که رئیسجمهور ایالات متحده، خواهان «صلح فوری» است.