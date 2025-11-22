به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دنیل دریسکول» وزیر ارتش آمریکا با دیپلمات‌های اروپایی مستقر در کی‌یف درباره طرح صلح ۲۸ ماده‌ای واشنگتن برای پایان دادن به جنگ اوکراین رایزنی کرد.

طبق اعلام سخنگوی ارتش آمریکا، این جلسه با حضور ۳۱ سفیر اروپایی برگزار شد و تبادل نظر «مثبت» ارزیابی شده است.

در این جلسه، اهداف آمریکا، فوریت و روند پیشرفت طرح مورد بحث قرار گرفت و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ داده شد، هرچند جزئیات دقیق بیانیه ارائه‌شده مشخص نیست.

پنتاگون درباره ضرب‌الاجل «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا برای توافق اوکراین با این طرح تا روز پنج‌شنبه اظهار نظر نکرد و تنها اعلام کرد که تیم آمریکایی در اوکراین در حال پیگیری «جدی‌ترین جدول زمانی ممکن» است. هدف این است که به رهبری اوکراین فرصت داده شود تا بهترین نتیجه ممکن حاصل شود.

پیش از این جلسه، مقام‌های اوکراینی نیز با هیأت آمریکایی به ریاست وزیر ارتش این کشور دیدار کردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طرح ۲۸ ماده‌ای شامل واگذاری قابل‌توجه سرزمین و امتیازهای نظامی از سوی اوکراین خواهد بود.

