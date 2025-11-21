خبرگزاری کار ایران
منابع آگاه گزارش دادند:‌

بازخورد مثبت اوکراین به طرح صلح آمریکا

بازخورد مثبت اوکراین به طرح صلح آمریکا
دولت آمریکا «بازخورد مثبتی» از دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین در مورد پیشنهادهای جدید آمریکا برای حل و فصل مناقشه این کشور دریافت کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه نیویورک پست به نقل از منابعی گزارش داد که دولت آمریکا «بازخورد مثبتی» از دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین در مورد پیشنهادهای جدید آمریکا برای حل و فصل مناقشه این کشور دریافت کرده است.

 این روزنامه در عین حال گزارش داد که مقامات کی‌یف رضایت کامل خود را با کلیت این طرح اعلام نکرده‌اند.

به گفته منابع آگاه، طرف آمریکایی در جریان مشورت با «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه آمریکا در میامی، فلوریدا، «بازخورد مثبتی» از اوکراین دریافت کرده است.

با این حال، مقامات آمریکایی نگفتند که کی‌یف این توافق را تأیید کرده است.

یکی از مقامات به نیویورک تایمز گفت: «این طرح بلافاصله پس از گفت‌وگو با یکی از ارشدترین اعضای دولت زلنسکی، عمروف، تهیه شد. بنابراین عمروف با بخش عمده این طرح موافقت کرد و چندین اصلاحیه در آن ایجاد کرد که ما آنها را گنجانده و به زلنسکی ارائه کردیم.»

