پسکوف:
کییف هنوز طرح صلح ترامپ را نپذیرفته است
سخنگوی کرملین، تأیید کرد که مسکو هنوز هیچ ابلاغیهای از کییف مبنی بر پذیرش مذاکرات تحت طرح صلح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا دریافت نکرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، تأیید کرد که مسکو هنوز هیچ ابلاغیهای از کییف مبنی بر پذیرش مذاکرات تحت طرح صلح پیشنهادی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا دریافت نکرده است.
اظهارات پسکوف در مصاحبهای با الکساندر یوناچف، روزنامهنگار روس، مطرح شد که در کانال تلگرام خود نوشت: «پسکوف به من اطلاع داد که مسکو هنوز هیچ اعلامیهای از زلنسکی مبنی بر موافقت با مذاکره طبق طرح صلح ترامپ دریافت نکرده است.»