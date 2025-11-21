خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پسکوف:

کی‌یف هنوز طرح صلح ترامپ را نپذیرفته است

کی‌یف هنوز طرح صلح ترامپ را نپذیرفته است
کد خبر : 1717045
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کرملین، تأیید کرد که مسکو هنوز هیچ ابلاغیه‌ای از کی‌یف مبنی بر پذیرش مذاکرات تحت طرح صلح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا دریافت نکرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، تأیید کرد که مسکو هنوز هیچ ابلاغیه‌ای از کی‌یف مبنی بر پذیرش مذاکرات تحت طرح صلح پیشنهادی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا دریافت نکرده است.

اظهارات پسکوف در مصاحبه‌ای با الکساندر یوناچف، روزنامه‌نگار روس، مطرح شد که در کانال تلگرام خود نوشت: «پسکوف به من اطلاع داد که مسکو هنوز هیچ اعلامیه‌ای از زلنسکی مبنی بر موافقت با مذاکره طبق طرح صلح ترامپ دریافت نکرده است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب