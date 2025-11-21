«أکسیوس» متن ادعایی طرح آمریکا برای صلح در اوکراین را منتشر کرد
پایگاه «اکسیوس» متن آنچه را پیشنویس طرح دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا برای حلوفصل مناقشه اوکراین» توصیف کرده است، منتشر کرد.
این طرح شامل تضمین امنیتی ۱۰ ساله مشابه بند پنج ناتو برای حمایت از اوکراین است و با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.
طبق این گزارش، در صورت هرگونه «حمله عمدی، گسترده و مستمر» روسیه علیه اوکراین، آمریکا و متحدان اروپایی باید آن را تهدیدی علیه امنیت فراآتلانتیک تلقی کرده و اقدام لازم، ازجمله اقدام نظامی، اطلاعاتی، لجستیکی یا اقتصادی را انجام دهند. ارزیابی هر نقض احتمالی نیز از طریق سازوکار مشترک آمریکا، ناتو و اوکراین انجام میشود.
یک مقام ارشد کاخ سفید گفته است که روسیه در جریان این طرح قرار گرفته اما مشخص نیست امضای «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه برای نهاییشدن آن الزامی باشد.
وی افزود که این پیشنهاد باید با اروپا بررسی شود و احتمال تغییر آن وجود دارد.
بهگزارش اکسیوس، طرح ارائهشده به «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهوری اوکراین، وی را ملزم میکند تا از بخشهایی از خاک اوکراین فراتر از مناطق اشغالی کنونی صرفنظر کند؛ همزمان امکان بازگشت روسیه به جامعه بینالمللی، لغو تحریمها و اعطای عفو برای «جرایم جنگی» پیشبینی شده است. این موضوع میتواند با اعتراض جریانهای «اول آمریکا» مواجه شود زیرا ایالات متحده را به دفاع از اوکراین در جنگ احتمالی آینده متعهد میکند.
بر اساس این طرح، منطقهای غیرنظامی در شرق ایجاد خواهد شد، کنترل دونباس به روسیه واگذار میشود و خطوط تماس در خرسون و زاپوریژیا عمدتاً «مسدود» میماند. همچنین هیچ نیروی ناتو در خاک اوکراین مستقر نخواهد شد و تعداد نیروهای ارتش اوکراین حدود ۶۰۰ هزار نفر تعیین شده است.