قطر اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان و سوریه را محکوم کرد
وزارت خارجه قطر اقدامات رژیم صهیوینستی در غزه، لبنان و سوریه را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه قطر، حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه که منجر به شهادت و مجروحیت فلسطینیان شده است را محکوم کرد و همچنین هشدار داد که این حملات سبب تضعیف توافق آتشبس به دست آمده میشود.
این وزارتخانه خواستار تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای حفظ آتشبس شد.
قطر همچنین حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه پناهندگان «عین الحلوه» در جنوب لبنان را نقض حاکمیت بیروت دانست و آنرا محکوم کرد.
دوحه ورود نخست وزیر و مقامات رژیم اسرائیل به مناطق اشغالی سویه را مورد انتقاد قرار داد و آن را نقض قوانین بینالمللی و تهدید برای امنیت منطقه دانست.