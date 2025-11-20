خبرگزاری کار ایران
قطر اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان و سوریه را محکوم کرد
وزارت خارجه قطر اقدامات رژیم صهیوینستی در غزه، لبنان و سوریه را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه قطر، حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه که منجر به شهادت و مجروحیت فلسطینیان شده است را محکوم کرد و همچنین هشدار داد که این حملات سبب تضعیف توافق آتش‌بس به دست آمده می‌شود.

 این وزارتخانه خواستار تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای حفظ آتش‌بس شد.

قطر همچنین حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه پناهندگان «عین الحلوه» در جنوب لبنان را نقض حاکمیت بیروت دانست و آنرا محکوم کرد.

دوحه ورود نخست وزیر و مقامات رژیم اسرائیل به مناطق اشغالی سویه را مورد انتقاد قرار داد و آن را نقض قوانین بین‌المللی و تهدید برای امنیت منطقه دانست.

 

