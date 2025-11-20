به گزارش ایلنا، نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد که بیروت آماده ازسرگیری مذاکرات با رژیم صهیونیستی است و انتظار دارد آمریکا در تسهیل روند مذاکرات نقش داشته باشد.

سلام تأکید کرد: «با وجود آنکه آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده‌ایم، هنوز زمان مشخصی برای آغاز مذاکرات تعیین نشده و این موضوع را با مقامات آمریکایی مطرح خواهم کرد.»

او همچنین درباره تحولات امنیتی جنوب لبنان افزود: «طرح خلع سلاح در جنوب لبنان در مسیر درست پیش می‌رود و ارتش لبنان حضور خود را در مرزهای مشترک با اسرائیل( فلسطین اشغالی) گسترش می‌دهد.»

نخست‌وزیر لبنان با اشاره به اینکه «اسرائیل به توافق آتش‌بس پایبند نیست و همچنان در پنج پایگاه مرزی بدون ارزش امنیتی و نظامی حضور دارد»، گفت: «ارتش بر مسیرهای قاچاق، به ویژه در مرز با سوریه، نظارت و کنترل خود را افزایش داده است.»

سلام در ادامه تصریح کرد که لبنان با فرانسه و عربستان سعودی در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری کنفرانس اهداکنندگان به منظور حمایت از بازسازی و احیای اقتصاد کشور است و افزود: «این بار لبنان فرصت تغییر در منطقه را از دست نخواهد داد.»

