نخست‌وزیر لبنان:‌ طرح «خلع سلاح» در جنوب خوب پیش می‌رود

نخست‌وزیر لبنان درباره تحولات امنیتی جنوب کشور گفت: طرح خلع سلاح در جنوب لبنان در مسیر درست است و ارتش لبنان حضور خود را در مرزهای مشترک با فلسطین اشغالی گسترش می‌دهد.

به گزارش ایلنا، نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در گفت‌وگو با خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد که بیروت آماده ازسرگیری مذاکرات با رژیم صهیونیستی است و انتظار دارد آمریکا در تسهیل روند مذاکرات نقش داشته باشد.

سلام تأکید کرد: «با وجود آنکه آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده‌ایم، هنوز زمان مشخصی برای آغاز مذاکرات تعیین نشده و این موضوع را با مقامات آمریکایی مطرح خواهم کرد.»

او همچنین درباره تحولات امنیتی جنوب لبنان افزود: «طرح خلع سلاح در جنوب لبنان در مسیر درست پیش می‌رود و ارتش لبنان حضور خود را در مرزهای مشترک با اسرائیل( فلسطین اشغالی) گسترش می‌دهد.»

نخست‌وزیر لبنان با اشاره به اینکه «اسرائیل به توافق آتش‌بس پایبند نیست و همچنان در پنج پایگاه مرزی بدون ارزش امنیتی و نظامی حضور دارد»، گفت: «ارتش بر مسیرهای قاچاق، به ویژه در مرز با سوریه، نظارت و کنترل خود را افزایش داده است.»

سلام در ادامه تصریح کرد که لبنان با فرانسه و عربستان سعودی در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری کنفرانس اهداکنندگان به منظور حمایت از بازسازی و احیای اقتصاد کشور است و افزود: «این بار لبنان فرصت تغییر در منطقه را از دست نخواهد داد.»

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
