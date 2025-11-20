خبرگزاری کار ایران
ده‌ها زخمی در پی برخورد دو قطار مسافربری در جمهوری چک

ده‌ها زخمی در پی برخورد دو قطار مسافربری در جمهوری چک
مقامات و رسانه‌های محلی گزارش دادند که دو قطار مسافربری در جمهوری چک با هم برخورد کردند و حداقل پنج نفر به شدت و ۴۰ نفر دیگر به طور سطحی مجروح شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات و رسانه‌های محلی گزارش دادند که  دو قطار مسافربری در جمهوری چک با هم برخورد کردند و حداقل پنج نفر به شدت و ۴۰ نفر دیگر به طور سطحی مجروح شدند.

سازمان آتش‌نشانی اعلام کرد که این تصادف در منطقه‌ای در حدود ۱۳۲ کیلومتری جنوب پراگ رخ داده است. به گفته این سازمان، همه مسافران هر دو قطار تخلیه شده‌اند.

سخنگوی یک بیمارستان منطقه‌ای به خبرگزاری‌ها گفت که پنج نفر با جراحات جدی بستری شده‌اند.

 

