اسرائیل به عربستان هشدار داد: «شروطتان شبیه باجگیری مصریهاست»
در پی افزایش تلاشهای آمریکا برای سوق دادن عربستان به سمت عادیسازی روابط با رژیم تلآویو، ریاض شروط سختگیرانه سیاسی و نظامی خود را مطرح کرده است؛ شروطی که به ادعای اسرائیل، تلاش برای باجگیری است و نه مسیر صلح واقعی.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، با افزایش تلاشهای آمریکا برای سوق دادن عربستان به سمت عادیسازی روابط با اسرائیل، ریاض شروط سختگیرانه سیاسی و نظامی خود را برجسته کرده است.
روزنامه عبریزبان معاریو گزارش داد این شروط شامل بهرسمیتشناختن دولت فلسطین، تحویل جنگندههای F-35 و تضمینهای امنیتی و هستهای است، اما منابع ارشد اسرائیلی آن را رد کرده و آن را «تلاش برای باجگیری» دانستهاند که با واقعیت امنیتی و سابقه تاریخی روابط طرفین همخوانی ندارد.
دکتر ایدی کوهن، شرقشناس و کارشناس مسائل عربی در تلآویو، با انتشار ویدئویی زنده با عنوان «پیام به دولت سعودی»، سیاستهای ریاض را بهشدت نقد کرد و تأکید کرد که عادیسازی روابط نباید مشروط به مسائل سیاسی یا نظامی باشد.
کوهن در این ویدئو با لحنی صریح گفت: «میشنوم شروطی مطرح شده: F-35، دولت فلسطین، توافق هستهای… اگر صلح بدون شرط میخواهید، خوشآمدید، اما شروطتان را نگه دارید برای خودتان و بگذارید در خلیج فارس با قطریها یا کویتیها!»
وی افزود: «هر که میخواهد با ما صلح کند، نمیتواند شرط خود را به ما تحمیل کند. میخواهید عادیسازی؟ خوش آمدید. نمیخواهید؟ پس خداوند همراهتان باشد.»
کوهن با یادآوری خاطرات جمعی تلآویو گفت: «ما فراموش نکردهایم که بالای منارههای نماز در مکه، روز جمعه دعاهایی علیه یهودیان بلند میشد. این را فراموش نکردهایم… اعتماد بر اساس وعدهها شکل نمیگیرد، بلکه بر احترام تاریخی مشترک بنا میشود؛ چیزی که تاکنون وجود نداشته است.»
او همچنین تأکید کرد اسرائیل برای پیشرفت، نیازی به عادیسازی با عربستان ندارد و مدعی شد: «اسرائیل ۸۰ سال بدون شما زندگی کرده و امروز از همیشه قویتر است. ما نیازی به شما برای شکوفایی کشورمان نداریم.»
کوهن رفتار عربستان را با مصر مقایسه کرد و گفت: «شما میخواهید آمریکاییها را همانند مصریها باجگیری کنید و از ما نیز به نفع منافع شخصیتان باج میگیرید. هر کسی چیزی میخواهد، شروطش را میگذارد.»
او افزود: «اسرائیل اجازه نمیدهد هیچ طرفی، حتی اگر قدرتمند باشد، شروط خود را بر ما تحمیل کند. صلح با هزینه بالا یا تهدیدهای پنهان به دست نمیآید.»
کوهن همچنین تصریح کرد: «موضع عربستان نشاندهنده تمایل واقعی به صلح نیست، بلکه استراتژی اقتصادی و سیاسی برای بهرهبرداری از ضعف تصورشده اسرائیل است.»
روزنامه معاریو تأکید کرد ایدی کوهن یکی از صداهای برجستهای است که خواستار رویکردی واقعبینانه و قاطع در مواجهه با تلاش برخی پایتختهای عربی برای گره زدن عادیسازی روابط به پروندههای فرعی مانند فلسطین، تسلیحات یا تضمینهای هستهای شده است؛ مسائلی که نه به روابط دوجانبه مربوط هستند و نه بر اساس اعتماد یا منافع مشترک، بلکه بر فشار و باجگیری بنا شدهاند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که واشنگتن تلاش دارد عربستان را به سمت عادیسازی روابط سوق دهد و یک ائتلاف منطقهای علیه به اصطلاح «تهدیدات ایران« شکل دهد، اما کوهن هشدار داده است: «عادیسازی مبتنی بر شروط، صلح نیست؛ بلکه توافقی تحمیلی است که نه صلح، بلکه تنش پنهان به همراه دارد.»