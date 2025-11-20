به گزارش ایلنا به نقل از شبکه «رای‌الیوم»، یک مقام ارشد کاخ سفید به شبکه عبری‌زبان «۱۲» اعلام کرد: «دولت ترامپ مذاکرات بیشتری با اسرائیل درباره قرارداد فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به عربستان انجام خواهد داد تا مطمئن شود این قرارداد برتری نظامی اسرائیل در منطقه را تحت تأثیر قرار ندهد.»

این مقام افزود: «دولت ترامپ به قانونی پایبند است که آمریکا را موظف می‌کند برتری کیفی ارتش اسرائیل در خاورمیانه را حفظ کند و ما به این وعده وفادار خواهیم بود.» بر اساس قانون مصوب کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۸، واشنگتن موظف به حفظ برتری کیفی ارتش اسرائیل است.

به گزارش این شبکه عبری‌زبان، تا نهایی شدن قرارداد فروش جنگنده‌های اف-۳۵، عربستان با موانع متعددی روبه‌رو است و تحویل نخستین هواپیماها به این کشور سال‌ها طول خواهد کشید. منابع اسرائیلی نیز اعلام کرده‌اند که تل‌آویو زمان کافی برای مذاکره با آمریکا درباره قرارداد و «جبران امنیتی» در نظر گرفته شده برای ارتش خود دارد.

در حال حاضر، اسرائیل تنها دارنده جنگنده‌های اف-۳۵ در منطقه است و فروش همین مدل به عربستان می‌تواند توازن نیرو و برتری نظامی کیفی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد. حفظ این برتری کیفی طی دهه‌های گذشته جزو تفاهمات ثابت میان اسرائیل و دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا بوده است.

با این حال، برخلاف خواسته اسرائیل، آمریکایی‌ها در این مرحله حاضر نیستند بین قرارداد اف-۳۵ با عربستان و روند عادی‌سازی روابط میان ریاض و تل‌آویو پیوند یا شرطی ایجاد کنند. مقامات سعودی نیز تأکید کرده‌اند که میان این دو موضوع هیچ ارتباطی وجود ندارد.

شبکه «۱۲» گزارش داده است که در صورت پیش رفتن قرارداد فروش جنگنده‌های اف-۳۵ بدون ایجاد این پیوند، اسرائیل یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار خود برای پیشبرد روند عادی‌سازی روابط با عربستان را از دست خواهد داد.

