ارتش اسرائیل دهها مبارز حماس را در تونلهای رفح به شهادت رساند
ارتش اسرائیل دهها نفر از نیروهای جنبش حماس را در شبکه تونلهای محله «الجنینه» در رفح به شهادت رساند. این حملات پس از ادعای ارتش درباره هدف قرار گرفتن نیروهایش در منطقه صورت گرفت و منابع فلسطینی آن را بهانهای برای کشتار گسترده میدانند.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبریزبان «معاریو» نوشت ارتش اسرائیل دهها نفر از نیروهای جنبش حماس را در شبکه تونلهای محله «الجنینه» در رفح در جنوب نوار غزه به قتل رسانده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی بخش عمده مسیرهای زیرزمینی این منطقه را مسدود و اعضای حماس را محاصره کردند، اقدامی که مانع جابهجایی آنها به سایر مناطق شد.
این حملات پس از آن صورت گرفت که سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد نیروهایش در رفح هدف تیراندازی قرار گرفتهاند؛ ادعایی که منابع فلسطینی آن را بهانهای برای حملات گسترده در جنوب غزه و به شهادت رسیدن دهها فلسطینی میدانند.
سرنوشت نیروهای محاصرهشده در تونلها
منابع عبری تخمین میزنند بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از نیروهای حماس در تونلهای بخش شرقی رفح، تحت کنترل ارتش اسرائیل حضور دارند و مذاکراتی برای انتقال آنها به مناطق تحت کنترل حماس در جریان است.
گزارشها حاکی است نیروهای محاصرهشده در تونلهای «الجنینه» از تسلیم شدن خودداری کرده و تنها در صورتی حاضر به ترک تونلها هستند که «خروجی آبرومندانه» برایشان فراهم شود؛ موضوعی که رسانههای عبری آن را نشانه مقاومت شدید این نیروها دانستهاند.
فشار آمریکا برای توافق بر سر خروج نیروهای مقاومت
طبق اعلام سازمان رادیو و تلویزیون این رژیم، دولت آمریکا حل بحران حدود ۲۰۰ نیروی محاصرهشده حماس در تونلهای رفح را با مذاکرات مربوط به دور کردن برخی رهبران مقاومت از نوار غزه گره زده است.
این رسانه به نقل از منابع مطلع نوشت واشنگتن فشار میآورد تا تلآویو با پیشنهاد میانجیها برای ایجاد «گذرگاه امن» جهت خروج نیروهای مقاومت از مناطق تحت اشغال ارتش صهیونیستی پشت «خط زرد» موافقت کند؛ پیشنهادی که تاکنون با مخالفت رسمی تلآویو روبهرو شده است.