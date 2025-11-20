به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، روسیه بامداد چهارشنبه حمله‌ای سنگین به شهر ترنوبل در غرب اوکراین انجام داد؛ حمله‌ای که هم‌زمان با سفر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به ترکیه برای انجام مذاکرات صورت گرفت.

مقامات اوکراین اعلام کردند روسیه در این یورش ۴۷۶ پهپاد و ۴۸ موشک شلیک کرده است؛ حمله‌ای که زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل را هدف قرار داد و موجب قطع گسترده برق در مناطق مختلف کشور شد، آن هم در حالی که دمای هوا به‌شدت رو به کاهش است.

در جریان این حمله، طبقات فوقانی یک مجتمع مسکونی در ترنوبل کاملا ویران شد. ستون‌های دود سیاه از ساختمان به آسمان بلند شد و نیروهای آتش‌نشانی برای مهار آتش در محل حضور یافتند.

مقامات اوکراینی اعلام کردند در این حمله دست‌کم ۲۵ نفر جان باخته و حدود ۸۰ نفر زخمی شده‌اند. سه کودک در میان قربانیان هستند و بنا بر گزارش‌ها، حدود ۲۵ نفر همچنان مفقودند؛ موضوعی که احتمال افزایش شمار تلفات را بالا می‌برد.

این حملات تنها یک روز پس از آن انجام شد که ارتش اوکراین برای نخستین بار استفاده از موشک‌های دوربرد آمریکایی «آتاکمز» علیه اهدافی در داخل خاک روسیه را تأیید کرد؛ اقدامی که مسکو آن را عبور از یک خط قرمز جدی می‌داند.

تحرکات دیپلماتیک همزمان با تشدید تنش‌ها

زلنسکی در ادامه سفر اروپایی خود راهی آنکارا می‌شود تا تلاش‌های واشنگتن برای احیای روند پایان جنگ را تقویت کند. او قرار است با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دیدار و گفت‌وگو کند. هم‌زمان گزارش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، به‌همراه کریل دیمیتریِف از سوی روسیه، در حال رایزنی برای یک طرح سیاسی هستند.

زلنسکی امیدوار است رایزنی‌هایش در آنکارا بتواند مذاکرات متوقف‌شده با روسیه را از سر بگیرد؛ سفری که پس از چند توقف کوتاه در پایتخت‌های اروپایی انجام می‌شود و به‌نظر می‌رسد با واکنش تهاجمی مسکو مواجه شده است.

قرار است رئیس‌جمهور اوکراین روز پنجشنبه در کی‌یف میزبان دو مقام ارشد نظامی آمریکا باشد: دان دریـسکول، وزیر ارتش آمریکا، و رندی جورج، رئیس ستاد ارتش. این دو بالاترین مقام‌های نظامی آمریکایی هستند که از زمان آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به اوکراین سفر می‌کنند.

زلنسکی بار دیگر از متحدان خود خواست تا فشار بر روسیه را افزایش داده و سامانه‌های دفاع هوایی بیشتری در اختیار کی‌یف قرار دهند.

اقدامات ناتو در مرزهای غربی اوکراین

در پی این حملات، لهستان ــ عضو ناتو و هم‌مرز با غرب اوکراین ــ دو فرودگاه ژیشوف و لوبلین را به‌طور موقت تعطیل کرد و جنگنده‌های خود و متحدان ناتو را در وضعیت آماده‌باش برای حفاظت از حریم هوایی کشور قرار داد.

زلنسکی در پیامی در پلتفرم «ایکس» نوشت: «هر حمله‌ای علیه زندگی عادی مردم نشان می‌دهد فشار بر روسیه هنوز کافی نیست. تنها تحریم‌های مؤثر و حمایت واقعی از اوکراین می‌تواند این روند را تغییر دهد.»

همچنین آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، اعلام کرد که کی‌یف در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل «ابعاد این جنایت هولناک روسیه» را تشریح خواهد کرد.

جزئیات بیشتر از حملات و واکنش روسیه

به گفته مقامات بخش انرژی، زیرساخت‌های ۷ منطقه اوکراین در این حملات آسیب دیده و دولت محدودیت‌هایی برای مصرف برق در سراسر کشور وضع کرده است. ساکنان کی‌یف و همچنین شهر لفیف در غرب اوکراین نیز صدای انفجارهای متعدد را گزارش کرده و صبح چهارشنبه به پناهگاه‌های مترو پناه برده‌اند.

روسیه- که همواره هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را تکذیب می‌کند- اعلام کرده است این یورش پاسخی به «عملیات تروریستی» اوکراین در خاک روسیه بوده است.

مسکو مدعی شد اوکراین چهار فروند موشک آمریکایی آتاکمز را به‌سوی شهر ورونژ در جنوب روسیه شلیک کرده؛ ادعایی که یک روز پس از اعلام ارتش اوکراین مبنی بر حمله به اهداف نظامی در داخل خاک روسیه مطرح شده است.

انتهای پیام/