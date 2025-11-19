اعلام زمان تحویل نخستین فروند از هواپیمای مسافربری «ایل-۱۱۴-۳۰۰»
مدیر اجرایی شرکت روسی «ایلیوشین» اعلام کرد که قرار است نخستین فروند از هواپیمای مسافربری «ایل-۱۱۴-۳۰۰» در آگوست ۲۰۲۶ تحویل داده شود.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «دانیل برینرمن» مدیر اجرایی شرکت روسی «ایلیوشین» اعلام کرد که قرار است نخستین فروند از هواپیمای مسافربری «ایل-۱۱۴-۳۰۰» در آگوست ۲۰۲۶ تحویل داده شود.
وی که در حاشیه نمایشگاه هوانوردی دبی ۲۰۲۵ با خبرنگاران گفتوگو میکرد، افزود که تمام آزمایشها و بررسیهای لازم پیش از آغاز تحویل این هواپیماها انجام خواهد شد.
پیشتر «دیمیتری یادروف» رئیس سازمان فدرال حملونقل هوایی روسیه اعلام کرده بود که آزمایشهای دریافت گواهینامه پروازی این هواپیمای منطقهای در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ به پایان میرسد.
شرکت دولتی «روستک» نیز در اواخر اکتبر خبر داده بود که پروژه «ایل-۱۱۴-۳۰۰» وارد مراحل پایانی اخذ تأییدیه شده و هواپیما هماکنون در حال گذراندن آزمایشهای ناوبری است.
هواپیمای «ایل-۱۱۴-۳۰۰» نسخه بهروزشده مدل توربوپراپ «ایل-۱۱۴» است که برای پروازهای داخلی و منطقهای طراحی شده و جایگزینی برای «ایان-۲۴» و همچنین نمونههای خارجی مشابه مانند «ایتیآر ۷۲» فرانسه و «بمباردیر دش- ۸» کانادا محسوب میشود.
این هواپیما برای شرکتهای هواپیمایی داخلی و عملیات در مناطق دورافتاده طراحی شده و توانایی برخاست و فرود در فرودگاههای کوچک با باندهای کوتاه یا ناهموار را دارد. این هواپیما همچنین برای استفاده در مناطق قطبی با دمای بسیار پایین مناسب است.