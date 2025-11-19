نتانیاهو وارد سوریه شد

به گزارش ایلنا، رسانه عبری کان خبر داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ از مرزهای جنوبی سوریه بازدید کردند.

طبق این گزارش، گدعون ساعر، وزیر خارجه و ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم نیز در این بازدید حضور داشتند.

گفتنی است جنوب سوریه به صورت تقریبا روزانه، شاهد حضور نیروها و خودروهای نظامی اسرائیل است.

شایان ذکر است در روزهای اخیر حملات اسرائیل به قنیطره در جنوب سوریه تشدید شده است.

انتهای پیام/