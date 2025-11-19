خبرگزاری کار ایران
نتانیاهو وارد سوریه شد

دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد نتانیاهو در بخشی از جنوب سوریه که تحت کنترل ارتش رژیم قرار دارد، حضور پیدا کرده است.

به گزارش ایلنا، رسانه عبری کان خبر داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ از مرزهای جنوبی سوریه بازدید کردند.

طبق این گزارش، گدعون ساعر، وزیر خارجه و ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم نیز در این بازدید حضور داشتند.

گفتنی است جنوب سوریه به صورت تقریبا روزانه، شاهد حضور نیروها و خودروهای نظامی اسرائیل است.

شایان ذکر است در روزهای اخیر حملات اسرائیل به قنیطره در جنوب سوریه تشدید شده است.

