وزیردفاع انگلیس:
آماده اقدام نظامی علیه تهدیدات روسیه هستیم
وزیردفاع انگلیس گفت که این کشور آماده اقدام نظامی در مقابل تهدیدات کشتی روسیه علیه خلبانان این کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «جان هیلی»، وزیر دفاع انگلیس، امروز -چهارشنبه- گفت که در صورتی که «یانتار»، کشتی جاسوسی روسی، به یک تهدید بدل شود، گزینههای نظامی علیه آن آماده هستند.
این اظهارات پس از آن بیان شد که این کشتی به خلبانان بریتانیایی که برای نظارت بر آن اعزام شده بودند، لیزر هدایت کرد.
هیلی گفت که هدایت لیزر به خلبانان نیروی هوایی سلطنتی بسیار خطرناک است و بریتانیا آماده است تا بسته به حرکت بعدی یانتار واکنش نشان دهد.
وی اظهار داشت: «در صورت تغییر مسیر یانتار، گزینههای نظامی آماده داریم».
نیروی دریایی سلطنتی و نیروی هوایی سلطنتی انگلیس (آر ای اف) به طور معمول تهدیدات بالقوه برای امنیت ملی را رصد میکنند و چنین ماموریتهایی برای نظارت بر کشتیها و زیردریاییهای روسی از زمان آغزا جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ بیشتر شده است.