اردوغان: اپوزیسیون به دنبال منافع و مصالح شخصی خود است
رئیسجمهور ترکیه گفت که کشورش در حال عاریشدن از تروریسم است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رئیسجمهور ترکیه گفت که کشورش در حال عاریشدن از تروریسم است.
«رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهور ترکیه گفت: «با روند ترکیه عاری از تروریسم، ما کشورمان را برای همیشه از نیم قرن قید و بند، از بلای بزرگی که انرژی آن را تحلیل میبرد، آزاد خواهیم کرد.»
وی گفت: «در حالیکه حزب حاکم و ائتلاف برای خدمت به کشور و مردم و حل مشکلات تلاش میکنند، اپوزیسیون اصلی به دنبال منافع و مصالح شخصی خود است.»