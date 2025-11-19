خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اردوغان: اپوزیسیون به دنبال منافع و مصالح شخصی خود است

اردوغان: اپوزیسیون به دنبال منافع و مصالح شخصی خود است
کد خبر : 1716497
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور ترکیه گفت که کشورش در حال عاری‌شدن از تروریسم است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رئیس‌جمهور ترکیه گفت که کشورش در حال عاری‌شدن از تروریسم است. 

«رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه گفت: «با روند ترکیه عاری از تروریسم، ما کشورمان را برای همیشه از نیم قرن قید و بند، از بلای بزرگی که انرژی آن را تحلیل می‌برد، آزاد خواهیم کرد.»

وی گفت: «در حالیکه حزب حاکم و ائتلاف برای خدمت به کشور و مردم و حل مشکلات تلاش می‌کنند، اپوزیسیون اصلی به دنبال منافع و مصالح شخصی خود است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب