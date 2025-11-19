اردوغان: اپوزیسیون به دنبال منافع و مصالح شخصی خود است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رئیس‌جمهور ترکیه گفت که کشورش در حال عاری‌شدن از تروریسم است.

«رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه گفت: «با روند ترکیه عاری از تروریسم، ما کشورمان را برای همیشه از نیم قرن قید و بند، از بلای بزرگی که انرژی آن را تحلیل می‌برد، آزاد خواهیم کرد.»

وی گفت: «در حالیکه حزب حاکم و ائتلاف برای خدمت به کشور و مردم و حل مشکلات تلاش می‌کنند، اپوزیسیون اصلی به دنبال منافع و مصالح شخصی خود است.»

