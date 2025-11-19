بازتولید الگوی جنگ عراق علیه ونزوئلا؟

به گزارش ایلنا، پایگاه آمریکایی «اینترسپت» در گزارشی تحلیلی نوشت که تحرکات اخیر ایالات متحده در نزدیکی مرزهای ونزوئلا و تغییر لحن مقامات واشنگتن نسبت به دولت کاراکاس، شباهت‌هایی با فضای سیاسی و رسانه‌ای پیش از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ دارد.

آلن استیونس، روزنامه‌نگار تحقیقی آمریکایی، در این گزارش هشدار داده است که تحولات میدانی و گفتمان رسمی واشنگتن در هفته‌های اخیر، روندی مشخص را دنبال می‌کند که معمولا با عنوان «عملیات محدود» معرفی می‌شود، اما تجربه گذشته نشان می‌دهد این مسیر می‌تواند در نهایت به درگیری نظامی گسترده منجر شود.

بر اساس این گزارش، ایالات متحده در هفته‌های اخیر، تحت عنوان «عملیات مبارزه با مواد مخدر»، حضور نیروهای دریایی و هوایی خود را در منطقه دریای کارائیب افزایش داده است. همزمان، مقام‌های وزارت دفاع آمریکا چندین سناریو برای مداخله احتمالی در ونزوئلا را به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ارائه کرده‌اند.

به عقیده نویسنده، ترامپ تلاش کرده است دولت نیکولاس مادورو را با شبکه‌هایی مرتبط نشان دهد که کاخ سفید آنها را «تروریسم مواد مخدر» می‌نامد؛ تعبیری که می‌تواند زمینه حقوقی و سیاسی لازم برای استفاده از نیروی نظامی علیه دولت کاراکاس را فراهم کند. با این حال، رئیس‌جمهور آمریکا در برخی اظهارات خود از امکان گفت‌وگو با مادورو نیز سخن گفته است.

این رسانه آمریکایی همچنین تأکید می‌کند که طی دهه‌های گذشته، طبقه‌بندی یک دولت یا گروه به‌عنوان «تروریستی» در موارد متعدد، مقدمه‌ای برای صدور مجوزهای غیرمستقیم جهت عملیات نظامی بدون نیاز به تصویب رسمی کنگره بوده است.

نویسنده در ادامه به یادداشتی از برت استیونز در روزنامه نیویورک‌تایمز اشاره می‌کند که در آن احتمال مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا اقدامی «حساب‌شده و محدود» توصیف شده است. در این مقاله با عنوان «استدلال برای سرنگونی مادورو»، نویسنده تلاش کرده تحرکات واشنگتن را اقدامی پیشگیرانه و محدود جلوه دهد. به نوشته اینترسپت، چنین تحلیل‌هایی یادآور همان رویکرد رسانه‌ای است که پیش از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ مشاهده شده بود.

در این گزارش آمده است که با وجود ادعای نیویورک‌تایمز درباره «عملیات محدود»، استقرار یک گروه رزمی شامل بزرگ‌ترین ناو جنگی جهان در فاصله‌ای نزدیک به ونزوئلا، با چنین توصیفاتی همخوانی ندارد. همچنین، این رسانه به وضعیت سیاسی و اقتصادی شکننده ونزوئلا اشاره می‌کند و معتقد است که هرگونه اقدام نظامی می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای این کشور به همراه داشته باشد.

نویسنده تأکید می‌کند که فضای رسانه‌ای و سیاسی آمریکا بار دیگر مجموعه‌ای از مفاهیم همچون «تهدید»، «تروریسم» و «دولت ناکام» را در توجیه تصمیمات احتمالی واشنگتن به کار می‌گیرد؛ روندی که در گذشته نیز منجر به فراهم شدن بستر روانی و سیاسی برای آغاز جنگ شده است.

در بخش پایانی گزارش، آلن استیونس تاکید می‌کند رسانه‌های آمریکایی باید نقش نظارتی خود را ایفا کرده و روایت‌های رسمی دولت را بدون بررسی بازتاب ندهند. به گفته او، ضروری است پیش از هرگونه اقدام نظامی، پیامدهای آن برای مردم منطقه و حتی شهروندان آمریکایی مورد توجه قرار گیرد تا از تکرار تجربه عراق جلوگیری شود.

