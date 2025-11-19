خبرگزاری کار ایران
مشارکت پوتین و السیسی در مراسم نصب رآکتور هسته‌ای مصر

کد خبر : 1716479
روسای جمهور روسیه و مصر به صورت از طریق ویدئو کنفرانس در مراسم نصب رآکتور هسته‌ای مصر شرکت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه  و «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر، از طریق ویدئو کنفرانس در مراسم نصب مخزن راکتور هسته‌ای مصر در نیروگاه «دبعا» شرکت کردند.

پوتین در جریان این مراسم گفت: «روسیه با فناوری‌های مدرن برای ساخت نیروگاه هسته‌ای از مصر حمایت می‌کند.روابط مصر و روسیه بر اساس توافق‌نامه مشارکت استراتژیک بین دو کشور در حال توسعه است.کارشناسان شوروی در توسعه اقتصاد مصر مشارکت داشتند».

وی افزود: «روابط بین مصر و روسیه قوی‌تر خواهد شد».

 

 

