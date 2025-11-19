خبرگزاری کار ایران
دیدار فرستاده ویژه آمریکا با عضو ارشد حماس لغو شد

منابع آگاه از لغو دیدار فرستاده ویژه آمریکا با جنبش حماس خبر دادند.

 به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع آگاه از لغو دیدار فرستاده ویژه آمریکا با جنبش حماس خبر دادند. 

 المیادین به نقل از منابع فلسطینی گزارش داد که دیدار امروز -چهارشنبه- «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا و «خلیل الحیه» عضو ارشد جنبش حماس لغو شد.

 روزنامه تایمز آف اسرائیل‌ پیش از این اعلام کرده بود ویتکاف روز چهارشنبه با هیاتی از جنبش حماس به رهبری خلیل الحیه در استانبول دیدار و درخصوص تلاش های انجام شده برای حفظ آتش بس در غزه رایزنی خواهد کرد.

