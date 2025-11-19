افشای طرح سمی اسرائیل برای اعدام اسرای فلسطینی

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، در نشست پرتنش کمیسیون امنیت ملی کنست اسرائیل، جزئیات جدیدی از طرح جنجالی اعدام اسیران فلسطینی منتشر شد؛ طرحی که بر اساس آن اعدام از طریق تزریق مواد سمی انجام می‌شود و هیچ امکان تجدیدنظر یا تخفیف مجازات برای محکومان در نظر گرفته نشده است.

این جلسه روز چهارشنبه با هدف آماده‌سازی طرح برای رأی‌گیری در قرائت دوم و سوم برگزار شد؛ مراحلی که در صورت تصویب، این طرح را به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل خواهد کرد.

تلویزیون «کنست» با انتشار ویدئوهایی از مشاجره‌های تند در جریان این نشست، بخش‌هایی از مفاد و اصول طرح را افشا کرد؛ طرحی که توسط حزب افراطی «قدرت یهود» به ریاست ایتمار بن‌غفیر، وزیر امنیت داخلی رژیم، ارائه شده است.

بر اساس اصول منتشرشده، پیشنهاددهندگان تأکید کرده‌اند که قانون باید «قابل اجرا» باشد و تصریح می‌کند: «هر فردی که یک یهودی را صرفا به دلیل یهودی بودن هدف قرار دهد ـ چه در مرحله برنامه‌ریزی و چه در مرحله اجرا ـ فقط به مجازات اعدام محکوم می‌شود.»

در متن این طرح تأکید شده است که حکم اعدام با رأی اکثریت ساده صادر می‌شود و هیچ‌گونه حق استیناف برای محکومان وجود نخواهد داشت، امکان تخفیف مجازات یا هرگونه معامله قضایی منتفی است، و صدور عفو نیز به‌طور کامل ممنوع اعلام می‌شود.

این اقدام جدید رژیم صهیونیستی با واکنش‌های گسترده روبه‌رو شده و تحلیلگران آن را تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه و تلاشی برای قانونی‌سازی اعدام سازمان‌یافته فلسطینیان توصیف می‌کنند.

