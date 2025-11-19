به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، گفت مسکو هیچ برنامه‌ای برای ارتباط بین مقامات روسیه و وزیر ارتش ایالات متحده، ندارد.

وی به خبرنگاران گفت: «تا جایی که من می‌دانم، هیچ برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد.»

وال استریت ژورنال پیش از این به نقل از منابعی گزارش داده بود که وزیر ارتش آمریکا که قرار بود با مقامات اوکراینی مذاکره کند، «قصد دارد در تاریخ دیگری با مقامات روسی دیدار کند.»

