زلنسکی خبر داد:
۹ کشته در پی حمله روسیه به اوکراین
رئیس جمهور اوکراین از کشته شدن ۹ نفر در پی حمله روسیه به این کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین گفت که درجریان حمله شبانه روسیه به این کشور ۹ تن کشته و دهها تن زخمی شدند و همچنین زیرساختهای حمل و نقل و انرژی در این کشور آسیب دید.
زلنسکی ضمن درخواست از متحدان برای موشکهای پدافند هوایی گفت: «هر حمله بی شرمانه علیه زندگی عادی نشان میدهد که فشار بر روسیه کافی نیست. تحریمهای موثر و کمک به اوکراین میتواند این وضعیت را تغییر دهد».
رئیس جمهرو اوکراین افزود: «روسیه بیش از ۴۷۰ پهپاد و ۴۸ موشک در این حمله استفاده کرد».