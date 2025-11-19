۹ کشته در پی حمله روسیه به اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین گفت که درجریان حمله شبانه روسیه به این کشور ۹ تن کشته و ده‌ها تن زخمی شدند و همچنین زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی در این کشور آسیب دید.

زلنسکی ضمن درخواست از متحدان برای موشک‌های پدافند هوایی گفت: «هر حمله بی شرمانه علیه زندگی عادی نشان می‌دهد که فشار بر روسیه کافی نیست. تحریم‌های موثر و کمک به اوکراین می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد».

رئیس جمهرو اوکراین افزود: «روسیه بیش از ۴۷۰ پهپاد و ۴۸ موشک در این حمله استفاده کرد».

انتهای پیام/