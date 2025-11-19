میزان محبوبیت ترامپ به پایین ترین سطح خود رسید
بر اساس نظرسنجیهای اخیر میزان محبوبیت رئیس جمهور ایالات متحده به پایین ترین سطح خود از زمان بازگشت به کاخ سفید رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، در بحبوحه نارضایتی آمریکاییها از نحوه کنترل هزنیههای زندگی و همچنین تحقیقات در رابطه با پرونده «جفری اپستین»، متجاوز جنسی، نتایج یک نظرسنجی توسط ایپسوس و رویترز نشان داد که میزان محبوبیت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده به ۳۸ درصد رسیده است که کمترین میزان از زمان بازگشت وی به قدرت است.
نتایج این نظرسنجی چهار روزه که دوشنبه گذشته پایان یافت، به دنبال آن صورت گرفت که نشانههایی از تضعیف نفوذ ترامپ بر حزب جمهوریخواه دیده میشود.
این نظرسنجی نشان داد که میزان محبوبیت کلی ترامپ نسبت به نظرسنجی قبلی رویترز-ایپسوس که در ابتدای ماه نوامبر انجام شد، دو درصد کاهش یافته است.
ترامپ دوره دوم ریاست جمهوری خود را با ۴۷ درصد رای مثبت آمریکاییها آغاز کرد. کاهش نه درصدی از ژانویه، محبوبیت کلی او را نزدیک به پایینترین حد خود در دوره اول ریاست جمهوریاش و همچنین نزدیک به ضعیفترین رتبهبندیهای «جو بایدن»، رئیس جمهور دموکرات اسبق ایالات متحده در کاخ سفید، قرار میدهد.