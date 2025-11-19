خبرگزاری کار ایران
انفجار غرب اوکراین را لرزاند

انفجار غرب اوکراین را لرزاند
رسانه‌ها از افنجار در غرب اوکراین در پی حمله روسیه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه‌های اوکراینی و یک شاهد عینی گزارش دادند که امروز -چهارشنبه-   پس از آنکه ارتش اوکراین از حملات موشکی و پهپادی روسیه خبر داد، انفجارهایی شهرهای غربی اوکراین، «لویو» و »ترنوپیل»، را لرزاند.

وزارت انرژی اوکراین در پلتفرم  تلگرام اعلام کرد: «روسیه بار دیگر به زیرساخت‌های انرژی ما حمله کرده است. قطع برق اضطراری در تعدادی از مناطق اوکراین اعمال شده است».

«ماکسیم کوزیتسکی»، فرماندار منطقه‌ای در پلتفرم تلگرام اعلام کرد که این حمله به تاسیسات انرژی و به یک محوطه صنعتی در منطقه لویو  آسیب رسانده اما خساراتی به همراه نداشته است.

وسعت کامل خسارت هنوز مشخص نشده است.

 

 

