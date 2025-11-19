خبرگزاری کار ایران
انتقاد فرانچسکا آلبانیز از عدم تعلیق توافق تجاری اروپا با اسرائیل

کد خبر : 1716174
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در فلسطین انتقاد شدیدی را علیه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در رابطه با مسئله فلسطین و نسل‌کشی در نوار غزه مطرح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «‌فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در فلسطین، انتقاد شدیدی را علیه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در رابطه با مسئله فلسطین و نسل‌کشی در نوار غزه مطرح کرد. 

‌‌آلبانیز تأکید کرد که اتحادیه اروپا به پوششی برای کشورهای عضو تبدیل شده است تا از انجام تعهدات بین‌المللی خود در رابطه با مسئله غزه و فلسطین خودداری کنند.

وی گفت: «ادامه عدم تعلیق توافق تجاری (با اسرائیل) بسیار خطرناک است، به ویژه که نتیجه مخالفت آلمان و ایتالیا است.»

 

