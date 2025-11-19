انتقاد فرانچسکا آلبانیز از عدم تعلیق توافق تجاری اروپا با اسرائیل

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «‌فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در فلسطین، انتقاد شدیدی را علیه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در رابطه با مسئله فلسطین و نسل‌کشی در نوار غزه مطرح کرد.

‌‌آلبانیز تأکید کرد که اتحادیه اروپا به پوششی برای کشورهای عضو تبدیل شده است تا از انجام تعهدات بین‌المللی خود در رابطه با مسئله غزه و فلسطین خودداری کنند.

وی گفت: «ادامه عدم تعلیق توافق تجاری (با اسرائیل) بسیار خطرناک است، به ویژه که نتیجه مخالفت آلمان و ایتالیا است.»

