وقایع خاورمیانه معجزه است

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که پیشرفت قابل‌توجهی در وضعیت نوار غزه حاصل شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، مدعی شد که پیشرفت قابل‌توجهی در وضعیت نوار غزه حاصل شده است. 

وی وقایع خاورمیانه را «معجزه» توصیف کرد و مدعی شد که پیشرفت قابل توجهی در نوار غزه حاصل شده است، جایی که ساکنان شروع به بازگشت به خانه‌های خود کرده‌اند.

ترامپ افزود که شورای صلح غزه شامل رهبران چندین کشور در سراسر جهان خواهد بود و خاطرنشان کرد که اجساد بیشتری از اسرای صهیونیست به خانواده‌های اسرائیلی تحویل داده شده است. 

 

