به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رسانههای آمریکایی گزارش دادند که واشنگتن هیئتی را به ریاست «دانیل دریسکول»، وزیر ارتش آمریکا، به کییف فرستاده است.
پولیتیکو گزارش داد که دریسکول و رئیس ستاد ارتش آمریکا این هفته در یک سفر اعلام نشده وارد اوکراین میشوند و خاطرنشان کرد که این دیدار «در حالی انجام میشود که ایالات متحده به دنبال راهی برای تسریع پایان جنگ است.»
به گزارش پولیتیکو، این هیئت قصد دارد از امروز -چهارشنبه- با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین و همچنین مقامات نظامی و قانونگذاران اوکراینی دیدار کند.
لازم به ذکر است که وزیر دفاع ایالات متحده، از زمان تصدی این سمت در ژانویه، به کییف سفر نکرده است.