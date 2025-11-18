بنسلمان وارد کاخ سفید شد
ولیعهد عربستان امروز -سهشنبه- برای دیدار با رئیسجمهوری آمریکا وارد کاخ سفید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، «محمد بنسلمان» ولیعهد عربستان امروز -سهشنبه- برای دیدار با «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا وارد کاخ سفید شد.
وی در بدو ورود به کاخ سفید مورد استقبال ترامپ قرار گرفت.
ترامپ در آغاز دیدار با بنسلمان از وی به عنوان مردی «بسیار محترم» یاد کرد و گفت که دوستی دیرینهای میان دو طرف وجود داشته است.
وی همچنین از فعالیتهای «حقوق بشری» بنسلمان تقدیر کرد و نسبت به پدر وی ابراز احترام کرد.
دونالد ترامپ در ادامه اعلام کرد که میتواند «امکان تحقق» توافقی برای انتقال فناوری هستهای آمریکا به عربستان سعودی را ببیند، اما درباره زمانبندی مشخص چنین توافقی توضیحی ارائه نکرد.
عربستان سعودی بیش از ۱۰ سال است که با دولتهای پیدرپی آمریکا بر سر چارچوب و مفاد این توافق مذاکره میکند؛ توافقی که میتواند همکاری دو کشور را در حوزه انرژی هستهای وارد مرحلهای جدید کند.
ولیعهد عربستان نیز در این دیدار گفت که میتواند سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری کشورش در آمریکا را به یک تریلیون دلار افزایش دهد.
ترامپ با تقدیر از این تصمیم، گفت که این پول به معنای سرمایهگذاری بیشتر در کارخانهها، شرکتها و در بازار وال استریت خواهد بود و به ایجاد شغل در ایالات متحده نیز کمک خواهد کرد.