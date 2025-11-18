حمله ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان »نورشمس»

به گزارش ایلنا، ارتش ٰرژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان «نورشمس» حمله کرد و خانواده‌ها و خبرنگاران را هدف قرار داد.

این اردوگاه از ابتدای سال جاری میلادی تحت کنترل کامل ارتش اسرائیل قرار گرفته و ساکنان آن مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.

خانواده‌هایی که نزدیک به یک سال است آواره شده‌اند، بار دیگر تلاش کردند به خانه‌های خود بازگردند اما این اقدام با ممانعت روبه‌رو شد.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای ارتش اسرائیل به خانواده‌ها حمله کردند و همچنین خبرنگارانی که در حال پوشش تجمع بودند را هدف قرار دادند.

در جریان این حمله، فیلم‌بردار شبکه الجزیره مورد اصابت گلوله قرار گرفت و یک فیلم‌بردار دیگر نیز بازداشت شد.

علاوه بر این، چند نفر دیگر نیز زخمی شدند که از جمله آن‌ها یک کودک ۱۲ ساله است که بر اثر ترکش، در ناحیه گردن آسیب دیده است.

ارتش اسرائیل پس از این حوادث، محاصره اردوگاه نورشمس را تمدید کرده و مانع ورود ساکنان برای بازپس‌گیری اموال و بازگشت به خانه‌هایشان شده است.

