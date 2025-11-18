کرملین:
در مذاکرات اوکراین در ترکیه شرکت نمیکنیم
سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که نمایندگان روسیه، در مذاکرات اوکراین در استانبول شرکت نخواهند کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کرملین امروز -سهشنبه- اعلام کرد که نمایندگان روسیه در مذاکرات اوکراین در ترکیه که فردا ۱۹ نوامبر برگزار میشود، شرکت نخواهد کرد.
«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین در جمع خبرنگاران گفت: «خیر، هیچ نمایندهای از روسیه فردا در ترکیه نخواهد بود. در حال حاضر ارتباطات بدون مشارکت روسیه انجام میشود».
«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور روسیه پیشتر گفته بود که روز چهارشنبه در تلاشی برای احیای مذاکرات با روسیه برای پایان دادن به جنگ به ترکیه سفر خواهد کرد».
یک منبع ترکیهای نیز از سفر «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ایالات متحده، در این مذاکرات برنامه ریزی شده شرکت خواهد کرد.