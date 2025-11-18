در قطعنامه شورای امینت درباره غزه ابهام وجود دارد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، چین امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که توسط آمریکا تهیه شده و مجوز تشکیل هیئت صلح و نیروی بین‌المللی ثبات در منطقه فلسطینی غزه را می‌دهد، به طور کامل حکومت فلسطین و راه حل دو دولتی را نشان نمی‌دهد.

«مائو نینگ»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در کنفرانس خبری در پکن گفت: «در مسئله کلیدی ترتیبات پس از جنگ غزه در قطعنامه آمریکایی ابهام وجود دارد و اصول مهم فلسطینیان در مورد حکومت بر فلسطین و راه حل دو دولتی به طور کامل نشان داده نشده است. این با موضع ثابت چین متفاوت است، به همین دلیل است که چین به آن رای نداد».

وی گفت که پکن از شورای امنیت سازمان ملل در انجام هر آنچه برای ترویج آتش‌بس، کاهش بحران انسانی و از سرگیری بازسازی لازم است حمایت می‌کند.

