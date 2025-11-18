خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چین:

در قطعنامه شورای امینت درباره غزه ابهام وجود دارد

در قطعنامه شورای امینت درباره غزه ابهام وجود دارد
کد خبر : 1715920
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه چین توضیح داد که وجود ابهام در قطعنامه سازمان ملل در رابطه با غزه، علت عدم رای این کشور به آن در شورای امنیت سازمان ملل است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، چین امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که توسط آمریکا تهیه شده و مجوز تشکیل هیئت صلح و نیروی بین‌المللی ثبات در منطقه فلسطینی غزه را می‌دهد، به طور کامل حکومت فلسطین و راه حل دو دولتی را نشان نمی‌دهد.

«مائو نینگ»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در کنفرانس خبری در پکن گفت: «در مسئله کلیدی ترتیبات پس از جنگ غزه در قطعنامه آمریکایی ابهام وجود دارد و اصول مهم فلسطینیان در مورد حکومت بر فلسطین و راه حل دو دولتی به طور کامل نشان داده نشده است. این با موضع ثابت چین متفاوت است، به همین دلیل است که چین به آن رای نداد».

وی گفت که پکن از شورای امنیت سازمان ملل در انجام هر آنچه برای ترویج آتش‌بس، کاهش بحران انسانی و از سرگیری بازسازی لازم است حمایت می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ