به گزارش ایلنا به نقل از یونهاپ، دفتر ریاست جمهوری امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که کره جنوبی هیچ نیت خصمانه‌ای نسبت به کره شمالی ندارد. اظهاراتی که ساعاتی پس از آنکه کره شمالی انتشار برگه اطلاعاتی مشترک در مورد توافقات تجاری و امنیتی اخیر کره جنوبی و ایالات متحده را به منزله رسمی کردن سیاست تقابلی علیه به پیونگ یانگ دانست.

«کانگ یو جونگ»، سخنگوی ریاست جمهوری، در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «ما به طور مداوم برای کاهش تنش‌های بین دو کره و بازگرداندن اعتماد میان دو کشور تلاش خواهیم کرد».

وی افزود: «برخلاف تفسیر منتشر شده توسط خبرگزاری مرکزی کره (شمالی)، دولت هیچ قصد خصمانه یا تقابلی نسبت به کره شمالی ندارد».

کانگ تاکید کرد که همکاری امنیتی کره جنوبی با ایالات متحده با هدف حفاظت از منافع ملی و دفاع ملی است.

پیش از این، کره شمالی با انتشار تفسیری طولانی که توسط خبرگزاری مرکزی کره، منتشر شد، استدلال کرد که تایید تلاش کره جنوبی برای ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای توسط ایالات متحده منجر به پدیده دومینوی هسته‌ای در منطقه خواهد شد.

