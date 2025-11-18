خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سئول:

نیت خصمانه‌ای علیه پیونگ‌یانگ نداریم

نیت خصمانه‌ای علیه پیونگ‌یانگ نداریم
کد خبر : 1715893
لینک کوتاه کپی شد.

دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که این کشور قصدی برای اقدام خصمانه علیه کره شمالی ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از یونهاپ، دفتر ریاست جمهوری امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که کره جنوبی هیچ نیت خصمانه‌ای نسبت به کره شمالی ندارد. اظهاراتی که ساعاتی پس از آنکه کره شمالی انتشار برگه اطلاعاتی مشترک در مورد توافقات تجاری و امنیتی اخیر کره جنوبی و ایالات متحده را به منزله رسمی کردن سیاست تقابلی علیه به پیونگ یانگ دانست.

«کانگ یو جونگ»، سخنگوی ریاست جمهوری، در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «ما به طور مداوم برای کاهش تنش‌های بین دو کره و بازگرداندن اعتماد میان دو کشور تلاش خواهیم کرد».

 وی افزود: «برخلاف تفسیر منتشر شده توسط خبرگزاری مرکزی کره (شمالی)، دولت هیچ قصد خصمانه یا تقابلی نسبت به کره شمالی ندارد».

کانگ تاکید کرد که همکاری امنیتی کره جنوبی با ایالات متحده با هدف حفاظت از منافع ملی و دفاع ملی است.

پیش از این، کره شمالی با انتشار تفسیری طولانی که توسط خبرگزاری مرکزی کره، منتشر شد، استدلال کرد که تایید تلاش کره جنوبی برای ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای توسط ایالات متحده منجر به پدیده دومینوی هسته‌ای در منطقه خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ