انتخابات ترکیه؛ رقیب تازه اردوغان به جای اماماوغلو وارد میدان شد
با کنار رفتن اکرم اماماوغلو از صحنه انتخابات ریاستجمهوری، منصور یاواش، شهردار آنکارا و چهره برجسته حزب جمهوریخواه خلق، بهعنوان رقیب تازه اردوغان وارد میدان رقابت شد. این تحول سیاسی پس از انتشار اتهامات قضایی علیه اماماوغلو رخ داد و صحنه انتخابات ترکیه را وارد مرحلهای تازه و پیچیده کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، منصور یاواش، شهردار آنکارا و چهره برجسته حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، بهعنوان رقیب احتمالی جدید رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاستجمهوری آینده، در جریان یک سفر سیاسی و بازدید میدانی از شهری دور از پایتخت، حضور یافت. این اقدام همزمان با انتشار اتهامات قضایی علیه اکرم اماماوغلو، دیگر نامزد مطرح حزب جمهوریخواه خلق، انجام شد.
یاواش که وکیل و سیاستمداری شناختهشده در حزب جمهوریخواه خلق است، همراه با اوزگور اوزل، رهبر حزب، در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر کلس واقع در جنوب کشور شرکت کرد. این گردهمایی با هدف حمایت از اعضای حزب در برابر آنچه احزاب مخالف، فشار قضایی دولت برای محدود کردن محبوبیت آنان میخوانند، برگزار شد؛ فشارهایی که تاکنون منجر به بازداشت ۱۷ شهردار وابسته به حزب از جمله اماماوغلو، شهردار استانبول، شده است.
اماماوغلو که نامزد حزب جمهوریخواه خلق برای انتخابات ریاستجمهوری است و حزبش خواستار برگزاری آن پیش از موعد ۲۰۲۸ شده، طی هفته گذشته با انتشار یک فهرست اتهامات گسترده شامل حدود ۱۵۰ پرونده فساد مالی مواجه شد که مجموع مجازاتهای احتمالی آن به حدود ۲۵۰۰ سال حبس میرسد. این اتهامات اگرچه از سوی اماماوغلو و حزبش سیاسی و مغرضانه خوانده شده، اما مسیر طولانی و پیچیدهای برای برگزاری محاکمه وی آغاز کرده و پروندههایی دیگر از جمله تأیید مدارک تحصیلی دانشگاهی او نیز میتواند مانع حضورش در انتخابات شود.
یکی از نمودهای این تغییر در رقابتهای سیاسی، حضور یافاش در شهر کلس و سخنرانی او در جمع هواداران حزب بود. وی در این سخنرانی با انتقاد از عملکرد دولت حزب عدالت و توسعه، تأکید کرد: «باور دارم که این کشور به زودی شاهد حکومتی خواهد بود که عدالت را به طور یکسان برای همه اجرا کند.
یاواش در سخنان خود به ضعف دستگاه قضایی و وضعیت نامناسب اقتصادی کشور اشاره کرد و خواستار برگزاری محاکمهای آزادانه برای شهرداران وابسته به حزب شد. پیش از حضور در کلس، وی سفری به استان غازیعنتاب داشت، با کسبه و شهروندان دیدار کرد و عکسهای یادگاری گرفت. شبکه تلویزیونی «خلق تیوی» وابسته به حزب جمهوریخواه خلق گزارش داد که یاواش در این شهر با استقبال گستردهای از سوی مردم مواجه شد.
شهردار آنکارا پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۴ مقابل نامزدهای حزب عدالت و توسعه در پایتخت، که پیش از آن ۲۰ سال تحت کنترل حامیان حزب حاکم بود، از محبوبیت بالایی در ترکیه برخوردار است. با این حال، حتی با کنار رفتن اماماوغلو، یاواش برای نامزدی ریاستجمهوری با چالشهایی روبهروست؛ ریشههای قومی او ممکن است مانع حمایت احزاب کرد و رأیدهندگان مستقل کرد شود و همزمان احتمال مطرح شدن اوزگور اوزل، رهبر حزب، به عنوان نامزد وجود دارد.
حزب جمهوریخواه خلق که بیش از یک قرن پیش توسط مصطفی کمال آتاتورک تأسیس شد، قرار است اواخر همین ماه در کنفرانس سالانه خود، نامزد نهایی حزب برای انتخابات ریاستجمهوری را مشخص کند. حزب جمهوریخواه معتقد است دولت اردوغان به دنبال برگزاری انتخابات زودهنگام است تا امکان نامزدی مجدد رئیسجمهور ترکیه پس از دو دوره متوالی را فراهم کند، چرا که در غیر این صورت برگزاری انتخابات یا اصلاح قانون اساسی تنها راه عبور از محدودیت قانونی است.