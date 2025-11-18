پاپ خواستار اقدام مشترک علیه تغییرات اقلیمی شد
رهبر کاتولیکهای جهان از خواستار اقدامات مشترک برای مبارزه با تغییرات اقلیمی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از فرانس۲۴، «پاپ لئو»، رهبر کاتولیکهای جهان در کنفرانس تغییرات اقلیمی کاپ۳۰ خواستار اقدامات مشترک در مورد تغییرات اقلیمی شد.
پاپ روزگذشته -دوشنبه- در حاشیه اجلاس کاپ۳۰ خطاب به مقامات مذهبی، خواستار اقدامات مشترک در مورد تغییرات اقلیمی شد و از اینکه برخی از رهبران ارادهای برای اقدام ندارند، گلایه کرد.
وی در جریان این سخنرانی، منطقه آمازون را نمادی زنده از خلقت با نیاز فوری به مراقبت خواند.
وی افزود: «از هر سه نفر، یک نفر به دلیل این تغییرات اقلیمی در آسیبپذیری زیادی زندگی میکند. برای آنها، تغییرات اقلیمی تهدیدی دور از دسترس نیست و نادیده گرفتن این افراد به معنای انکار انسانیت مشترک ماست».