خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلنسکی:

فردا به ترکیه می‌روم

فردا به ترکیه می‌روم
کد خبر : 1715777
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که در ۱۹ نوامبر برای «فعال کردن مذاکرات» به ترکیه سفر خواهد کر.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»،‌ رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که در ۱۹ نوامبر برای «فعال کردن مذاکرات» به ترکیه سفر خواهد کر.

این در حالی است که چندین منبع اعلام کردند که «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا نیز همزمان در آنجا خواهد بود.

زلنسکی در پستی در کانال تلگرام خود گفت: «فردا ما جلساتی در ترکیه داریم. در حال حاضر در حال آماده شدن برای پیشبرد مذاکرات هستیم و راه‌حل‌هایی آماده داریم که به شرکای خود ارائه خواهیم داد. انجام تمام تلاش‌ها برای نزدیک‌تر کردن پایان جنگ همچنان اولویت اصلی اوکراین است. ما همچنین به تلاش برای از سرگیری تبادل و بازگشت زندانیان ادامه می‌دهیم.»

زلنسکی مشخص نکرد که قصد دارد با کدام طرف‌ها در ترکیه مذاکره کند و همچنین محتوای راه‌حل‌هایی را که به گفته او در حال آماده‌سازی است، مشخص نکرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ