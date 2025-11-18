زلنسکی:
فردا به ترکیه میروم
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین اعلام کرد که در ۱۹ نوامبر برای «فعال کردن مذاکرات» به ترکیه سفر خواهد کر.
این در حالی است که چندین منبع اعلام کردند که «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا نیز همزمان در آنجا خواهد بود.
زلنسکی در پستی در کانال تلگرام خود گفت: «فردا ما جلساتی در ترکیه داریم. در حال حاضر در حال آماده شدن برای پیشبرد مذاکرات هستیم و راهحلهایی آماده داریم که به شرکای خود ارائه خواهیم داد. انجام تمام تلاشها برای نزدیکتر کردن پایان جنگ همچنان اولویت اصلی اوکراین است. ما همچنین به تلاش برای از سرگیری تبادل و بازگشت زندانیان ادامه میدهیم.»
زلنسکی مشخص نکرد که قصد دارد با کدام طرفها در ترکیه مذاکره کند و همچنین محتوای راهحلهایی را که به گفته او در حال آمادهسازی است، مشخص نکرد.