سفر فرمانده ارتش لبنان به واشنگتن لغو شد

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، رسانه های لبنانی فاش کردند که سفر «رودولف هیکل»، فرمانده ارش این کشور، به واشنگتن که قرار بود امروز -سه‌شنبه- انجام شود، به سبب بیانیه اخیر ارتش لبنان علیه رژیم صهیونیستی، لغو شد.

ام‌تی‌وی گزارش داد که دولت آمریکا تمام جلسات برنامه‌ریزی‌شده برای امروز با فرمانده ارتش را لغو کرده و همچنین سفارت لبنان در واشنگتن نیز مراسم استقبالی را که به افتخار او تدارک دیده بود، لغو کرد.

این شبکه فاش کرد: «دلیل مستقیم لغو این دیدار، اعتراض آمریکا به بیانیه اخیر ارتش لبنان است که به گفته دولت، برای سرزنش اسرائیل و مشکل‌زا دانستن آن و نه سرزنش حزب‌الله مورد استفاده قرار گرفته، آن هم، در زمانی که اسرائیل متحد کلیدی ایالات متحده که بیشترین حمایت را از نهاد نظامی لبنان ارائه می‌دهد، محسوب می‌شوند».

به گزارش این شبکه، این بیانیه، موجب خشم در میان برخی از اعضای کنگره و موجب بحث هایی در رابطه با کمک های آنتی به لبنان نیز شده است.

