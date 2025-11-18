استقبال تشکیلات خودگردان فلسطین از قطعنامه شورای امنیت درباره غزه

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، تشکیلات خودگردان فلسطین از تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره غزه در شورای امنیت استقبال و بر آمادگی خود برای همکاری در اجرای آن و عمل به مسئولیت‌های خود در این زمینه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، تشکیلات خودگردان فلسطینی مستقر در کرانه باختری بر ضرورت اجرای فوری این قطعنامه که تضمین کننده بازگشت به زندگی عادی، محافظت از مردم در نوار غزه و جلوگیری از کوچاندن آنها، عقب نشینی کامل نیروهای اشغالگر و بازسازی غزه باشد، تاکید کرد.

تشکیلات خودگردان آمادگی کامل خود را برای همکاری با دولت آمریکا، اعضای شورای امنیت، کشورهای عربی و اسلامی، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، سازمان ملل متحد، تمامی طرف‌های ائتلاف بین‌المللی و امضا کنندگان بیانیه نیویورک اعلام کرد.

