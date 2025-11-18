خبرگزاری کار ایران
وزارت دفاع روسیه:

۳۱ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم

وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۳۱ پهپاد اوکراینی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای پدافند هوایی این کشور شب روز گذشته -دوشنبه-  ۳۱ پهپاداوکراینی را بر فراز مناطق مختلف این کشور سرنگون کردند.

این وزارت خانه اعلام کرد: «در شب گذشته، سیستم های هشدار پدافند هوایی ۳۱ پهپاد اوکراینی  را رهگیری و ساقط کردند».

در این بیانیه افزوده  شد: «این پهپادها بر فراز مناطق ورونژ، تامبوف، روستوف، یاروسلاول، اسمولنسک، بریاسنک، کورسک و اوریول سرنگون شدند».

 

 

