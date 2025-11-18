۳۱ پهپاد اوکراینی را ساقط کردیم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای پدافند هوایی این کشور شب روز گذشته -دوشنبه- ۳۱ پهپاداوکراینی را بر فراز مناطق مختلف این کشور سرنگون کردند.

این وزارت خانه اعلام کرد: «در شب گذشته، سیستم های هشدار پدافند هوایی ۳۱ پهپاد اوکراینی را رهگیری و ساقط کردند».

در این بیانیه افزوده شد: «این پهپادها بر فراز مناطق ورونژ، تامبوف، روستوف، یاروسلاول، اسمولنسک، بریاسنک، کورسک و اوریول سرنگون شدند».

