یک مجله آمریکایی:

ترامپ باید پیشنهاد پوتین در زمینه پیمان استارت نو را بپذیرد

کد خبر : 1715590
مجله «امریکن کانزروتیو» نوشت که ‌رئیس‌جمهور آمریکا، باید پیشنهاد جدید‌ رئیس جمهور روسیه، برای پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک (استارت نو) را بپذیرد تا از ایجاد بحران ژئوپلیتیکی جلوگیری شود.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،‌ مجله «امریکن کانزروتیو» نوشت که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، باید پیشنهاد جدید «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، برای پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک (استارت نو) را بپذیرد تا از ایجاد بحران ژئوپلیتیکی جلوگیری شود.

این نشریه افزود که استارت جدید، آخرین پیمان کنترل تسلیحات باقی‌مانده بین روسیه و ایالات متحده، در ۵ فوریه سال آینده منقضی می‌شود.

این گزارش همچنین عنوان کرد که بدون توافق جدید، دو کشور «ممکن است وارد مسابقه تسلیحاتی شوند که صدها میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت»، و افزود که چین «احتمالاً به جای عقب ماندن به آن ملحق خواهد شد.»

در ۲۲ سپتامبر، رئیس‌جمهور روسیه‌ گفت که مسکو، پس از انقضای پیمان استارت نو در فوریه، آماده است تا محدودیت‌های کمی را برای یک سال دیگر ادامه دهد، اگر واشنگتن نیز همین کار را انجام دهد.

 

