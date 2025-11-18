سقوط چند شهر و روستای کلیدی در شرق و جنوب اوکراین؛ پیشروی ۳۰ کیلومتری روسیه تثبیت شد
جبهههای شرقی و جنوبی اوکراین در روزهای اخیر شاهد پیشروی قابل توجه نیروهای روسیه بودهاند، به طوری که مسکو از گسترش کنترل خود بر چندین شهر و روستای جدید خبر داده و همزمان حملات هوایی و موشکی خود را با نزدیک شدن فصل زمستان تشدید کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش طی ۲۴ ساعت گذشته موفق به آزادسازی شهرهای دوریتچانسکه در استان خارکف، پلاتونوفکا در جمهوری دونتسک و روستای های در استان دنیپروپتروفسک شدهاند و عملیات تهاجمی در شرق کشور همچنان ادامه دارد.
همچنین مسکو روز یکشنبه از پیشروی قابل توجه نیروهایش در منطقه زاپوریژیا در جنوب شرق اوکراین خبر داد و اعلام کرد کنترل دو شهر جدید را در چارچوب حملهای گسترده برای به دست گرفتن کنترل کامل این منطقه به دست آورده است.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که کنترل ریفنوپولیا را به دست گرفته است، اقدامی که شهر هولیاپول را از چندین محور تهدید میکند. علاوه بر این، نیروهای روسیه بر مالا توکماچکا مسلط شدهاند، تنها ۹ کیلومتر با اوریخیو فاصله دارد؛ نقطهای که یوری بودولیاکا، تحلیلگر نظامی روس، آن را «دروازه دفاعی اوریخیو» و دارای اهمیت استراتژیک میداند.
طبق نقشههای منابع طرفدار اوکراین، نیروهای روسیه از ژوئن گذشته در مناطق دنیپروپتروفسک و زاپوریژیا پیشروی کردهاند و طی شش هفته اخیر تا عمق ۳۰ کیلومتر در جبهههای گسترده نفوذ کردهاند. این پیشروی عمدتاً به دلیل کمبود نیروهای اوکراینی و دشواری حفظ موقعیتهای دفاعی متعدد در برابر حملات شدید روسیه با توپخانه و پهپادها ممکن شده است.
کییف هنوز واکنش تازهای به اعلامیه روسیه نشان نداده است، اما الکساندر سیرسکی، فرمانده کل ارتش اوکراین، هفته گذشته از شدت گرفتن درگیریها در چندین نقطه جبهه زاپوریژیا، از جمله اطراف هولیاپول خبر داد و اذعان کرد که ارتش اوکراین مجبور به عقبنشینی از چندین شهر در این منطقه شده است.
از نظر میدانی، مسکو هماکنون کنترل حدود ۱۹ درصد از خاک اوکراین را در دست دارد و در تلاش است سیطره کامل خود را بر دونباس، خرسون و زاپوریژیا تثبیت کند، در حالی که درگیریها روزانه ادامه دارد.
در همین راستا، آژانس خبری روسیه گزارش داد که پدافند هوایی این کشور ۳۶ پهپاد اوکراینی را در طول شب سرنگون کرده است.
ضربات روسیه تقریبا بهصورت روزانه در خاک اوکراین ادامه دارد و در نخستین ساعات روز دوشنبه، شهر بالاکلیا در خارکف هدف حمله قرار گرفت که منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن ده نفر دیگر، از جمله کودکان، شد.
مسکو همچنین قصد دارد زیرساختهای انرژی اوکراین را با ورود فصل زمستان هدف قرار دهد، در حالی که کییف حملات متقابل خود علیه انبارها و پالایشگاههای نفتی داخل روسیه را تشدید کرده است.
در جبهههای جنوبی، ارتش روسیه روز یکشنبه کنترل دو روستای جدید را اعلام کرد و پیشروی آهسته خود به سمت مواضع استراتژیک اوکراین را ادامه داد، در حالی که نیروهای اوکراینی تلاش میکنند شهر پوکروفسک در شرق را تحت کنترل نگه دارند.