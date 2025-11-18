خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مادورو: آماده گفت‌وگوی رو در رو با ترامپ هستم

مادورو: آماده گفت‌وگوی رو در رو با ترامپ هستم
کد خبر : 1715564
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها به دلیل استقرار نیروهای آمریکایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا، رئیس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرد که «آماده است به‌صورت رودررو با رئیس‌جمهور آمریکا گفتگو کند.»

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، روز دوشنبه اعلام کرد که آماده است «رو در رو» با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت‌وگو کند. این اظهارنظر در حالی مطرح شد که ترامپ اخیرا احتمال مذاکرات با همتای ونزوئلایی خود را مطرح کرده و آمریکا نیز در چارچوب عملیات مقابله با مواد مخدر، ناوگانی از کشتی‌های جنگی را در منطقه کارائیب مستقر کرده است.

مادورو در پاسخ به نامه‌ای از یک کشیش آمریکایی و در برنامه هفتگی خود در تلویزیون دولتی گفت:

«هر کسی در آمریکا که بخواهد با ونزوئلا گفت‌وگو کند، ما آماده‌ایم رودررو با او صحبت کنیم. هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.»

وی افزود: «چیزی که هرگز نمی‌توانیم بپذیریم این است که مردم مسیحی ونزوئلا قربانی حملات هوایی یا قتل‌عام شوند.»

مادورو بار دیگر بر ضرورت گفتگو و صلح تأکید کرد و گفت: «بله به صلح! نه به جنگ!… هر کسی که خواهان مذاکره باشد، همیشه ما را خواهد یافت.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین به وجود «مناطق نفوذ» در آمریکا اشاره کرد بدون آنکه جزئیاتی بدهد و گفت: «آن‌ها می‌خواهند رئیس‌جمهور ترامپ بزرگ‌ترین اشتباه زندگی خود را مرتکب شود و به طور نظامی در ونزوئلا مداخله کند. چنین اقدامی پایان سیاسی رهبری او خواهد بود و آن‌ها به او فشار می‌آورند.»

همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها به دلیل استقرار نیروهای آمریکایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا، دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد با همتای ونزوئلایی خود، نیکلاس مادورو، گفتگو کند، هرچند امکان اعزام نیروهای بیشتر به این کشور آمریکای لاتین را نیز رد نکرد.

واشنگتن در چارچوب کارزار مقابله با قاچاق مواد مخدر، حضور نظامی خود در آمریکای لاتین را تقویت کرده است، اقدامی که نگرانی‌هایی درباره احتمال بروز یک مناقشه گسترده ایجاد کرده است.

در هفته‌های اخیر، آمریکا حدود ۲۰ حمله علیه کشتی‌هایی در منطقه کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده است که متهم به حمل و نقل مواد مخدر بودند. این عملیات تاکنون منجر به کشته شدن حداقل ۸۳ نفر شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ