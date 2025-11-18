به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، روز دوشنبه اعلام کرد که آماده است «رو در رو» با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت‌وگو کند. این اظهارنظر در حالی مطرح شد که ترامپ اخیرا احتمال مذاکرات با همتای ونزوئلایی خود را مطرح کرده و آمریکا نیز در چارچوب عملیات مقابله با مواد مخدر، ناوگانی از کشتی‌های جنگی را در منطقه کارائیب مستقر کرده است.

مادورو در پاسخ به نامه‌ای از یک کشیش آمریکایی و در برنامه هفتگی خود در تلویزیون دولتی گفت:

«هر کسی در آمریکا که بخواهد با ونزوئلا گفت‌وگو کند، ما آماده‌ایم رودررو با او صحبت کنیم. هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.»

وی افزود: «چیزی که هرگز نمی‌توانیم بپذیریم این است که مردم مسیحی ونزوئلا قربانی حملات هوایی یا قتل‌عام شوند.»

مادورو بار دیگر بر ضرورت گفتگو و صلح تأکید کرد و گفت: «بله به صلح! نه به جنگ!… هر کسی که خواهان مذاکره باشد، همیشه ما را خواهد یافت.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین به وجود «مناطق نفوذ» در آمریکا اشاره کرد بدون آنکه جزئیاتی بدهد و گفت: «آن‌ها می‌خواهند رئیس‌جمهور ترامپ بزرگ‌ترین اشتباه زندگی خود را مرتکب شود و به طور نظامی در ونزوئلا مداخله کند. چنین اقدامی پایان سیاسی رهبری او خواهد بود و آن‌ها به او فشار می‌آورند.»

همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها به دلیل استقرار نیروهای آمریکایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا، دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد با همتای ونزوئلایی خود، نیکلاس مادورو، گفتگو کند، هرچند امکان اعزام نیروهای بیشتر به این کشور آمریکای لاتین را نیز رد نکرد.

واشنگتن در چارچوب کارزار مقابله با قاچاق مواد مخدر، حضور نظامی خود در آمریکای لاتین را تقویت کرده است، اقدامی که نگرانی‌هایی درباره احتمال بروز یک مناقشه گسترده ایجاد کرده است.

در هفته‌های اخیر، آمریکا حدود ۲۰ حمله علیه کشتی‌هایی در منطقه کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده است که متهم به حمل و نقل مواد مخدر بودند. این عملیات تاکنون منجر به کشته شدن حداقل ۸۳ نفر شده است.

