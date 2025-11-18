رونمایی روسیه از نسل جدید زیردریایی خودران حامل پهپاد
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، پژوهشگران «مؤسسه مشکلات فناوریهای دریایی» وابسته به شعبه خاور دور آکادمی علوم روسیه، یک زیردریایی خودران زیرسطحی طراحی کردهاند که قادر به حمل یک پهپاد چهارپره است.
بر اساس این گزارش، هدف این نوآوری ساخت یک زیردریایی خودران است که درون یک محفظه ضدآب، یک پهپاد چهارپره را حمل میکند. این پهپاد میتواند برای مدت طولانی و در عمقهایی که آسیبی به خود آن یا محمولهاش نمیزند، داخل محفظه باقی بماند، در حالی که زیردریایی فشار بیرونی را کنترل میکند. زمانی که زیردریایی به سطح آب میرسد، پهپاد میتواند بنا بر فرمانهای سیستم کنترل زیردریایی از محفظه خارج شده و به پرواز درآید.
سیستم کنترل زیردریایی شامل ناوبری اینرسی، دستگاه اندازهگیری سرعت، رایانه مرکزی، حسگر عمق، گیرنده سامانه ناوبری ماهوارهای، واحد ارتباطات بیسیم و همچنین یک سونار جلویی در قسمت دماغه است.
این سیستم محیط صوتی منطقه صعود به سطح را تحلیل کرده و بر اساس یک الگوریتم داخلی تصمیم میگیرد که آیا فوراً به سطح بیاید یا صعود را به منطقهای دیگر موکول کند.
زیردریایی یک محفظه استوانهای ویژه برای پهپاد و محمولهاش دارد که کاملاً ضدآب است و با دریچهای دودر مجهز به موتورهای دندهای و قفلهای الکترومغناطیسی بسته میشود.
پهپاد درون محفظه با استفاده از قفلهای الکترومغناطیسی ثابت میشود و همچنین مجهز به یک واحد شناوری جداشونده است.