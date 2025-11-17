به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، مقام‌های اوکراین اعلام کردند یک پهپاد امروز -دوشنبه- یک نفتکش حامل پرچم ترکیه را در منطقه اودسا در جنوب اوکراین هدف قرار داد و موجب آتش‌سوزی آن شد.

این حمله‌ یک روز پس از امضای توافق واردات گاز طبیعی مایع آمریکا توسط «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین از مسیر این منطقه صورت گرفت.

مدیریت امور دریایی ترکیه گزارش داد که نفتکش «ام‌تی اوریندا» هنگام تخلیه گاز مایع در بندر «ایزمایل» هدف قرار گرفت. بنا بر این گزارش، تمامی ۱۶ خدمه کشتی تخلیه شده و هیچ‌کس آسیب‌ ندیده است.

روسیه از آغاز تهاجم گسترده به اوکراین طی حدود چهار سال گذشته، بارها با پهپاد، موشک و توپخانه، منطقه اودسا و به‌ویژه بنادر دریای سیاه را هدف قرار داده است. مسکو تاکنون واکنشی به حادثه روز دوشنبه نشان نداده است.

مقام‌های اوکراین درباره نفتکش ترکیه‌ای اظهار نظر مستقیم نکردند، اما «اوله کیپر» رئیس اداره نظامی منطقه‌ای اودسا، اعلام کرد که پهپادهای روسیه شب گذشته زیرساخت‌های انرژی و تاسیسات بندری را در چند شهر این منطقه هدف قرار داده‌اند.

