ماکرون و زلنسکی توافق نظامی فرانسه و اوکراین را امضا کردند

رهبران اوکراین و فرانسه توافقی برای تحویل ۱۰۰ جت جنگنده رافال و سایر سخت‌افزارها به کی‌یف را به امضا رساندند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، و «ولودیمیر زلنسکی»، همتای اوکراینی او، توافقی برای تحویل ۱۰۰ جت جنگنده رافال و سایر سخت‌افزارها به کی‌یف را به امضا رساندند. 

دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که نامه توافق امضا شده توسط این دو رهبر، قراردادهای احتمالی آینده برای اوکراین جهت دستیابی به ۱۰۰ جت جنگنده رافال «به همراه تسلیحات مرتبط با آنها» را تعیین می‌کند.

زلنسکی که در طول هفته گذشته به دلیل رسوایی فساد در داخل کشور و نزدیک شدن نیروهای روسی به شهر پوکروفسک اوکراین، با مشکلاتی مواجه شده است، پیش از دیدار با مکرون در شبکه ایکس نوشت که این توافق یک «توافق تاریخی» خواهد بود.

