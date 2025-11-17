دادگاه فدرال عراق پایان فعالیت پنجمین پارلمان این کشور را اعلام کرد
به گزارش ایلنا به نقل از واع، دادگاه فدرال عراق امروز -دوشنبه- اعلام کرد که فعالیت پنجمین دور از پارلمان عراق به پایان رسیده و دولت عراق نیز تا تشکیل دولت جدید، به عنوان دولت پیشبرد امور فعالیت میکند.
خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد که این دادگاه اشاره کرد که رئیس جمهور عراق نیز تا پس از پایان انتخابات پارلمان جدید عراق به فعالیت خود ادامه میدهد.
براساس بیانیه دادگاه عالی فدرال عراق، نشست این دادگاه امروز به ریاست «منذر ابراهیم حسین»، رئیس دادگاه عالی فدرال و اعضا برگزار شد.
این نشست بنا به درخواست «عبداللطیف رشید»، رئیس جمهور عراق برای تفسیر ماده ۵۶ قانون اساسی برگزار شده است.
دادگاه فدرال عراق اعلام کرد که مدت زمان هر دوره انتخابی پارلمانی ۴ سال تقویمی است که با نخستین جلسه آغاز میشود و در پایان سال چهارم فعالیت آن به پایان میرسد.