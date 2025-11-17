عقبنشینی پکک از مرز عراق و ترکیه
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، حزب کارگران کردستان اعلام کرد که نیروهایش از منطقه زاب در شمال عراق و در مجاورت مرزهای ترکیه خارج شدهاند.
این اقدام گامی عملی برای جلوگیری از درگیری و تقویت روند صلح با آنکارا توصیف شده است.
حزب کارگران کردستان امروز -دوشنبه-طی بیانیهای از خروج نیروهای خود از منطقه زاب در شمال عراق، منطقهای مرزی با ترکیه که «در معرض خطر بروز درگیری» قرار داشت، خبر داد.
پ.ک.ک اعلام کرد که این اقدام با هدف حمایت از روند صلح با آنکارا انجام شده است.