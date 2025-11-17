خبرگزاری کار ایران
شیخ حسینه به اعدام محکوم شد

شیخ حسینه به اعدام محکوم شد
دادگاهی در بنگلادش، نخست‌وزیر سابق این کشور را به اعدام محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، دادگاهی در بنگلادش «شیخ حسینه»، نخست‌وزیر فراری این کشور را به اتهام جنایات علیه بشریت در جریان اعتراضات سال ۲۰۲۴ در این کشور به اعدام محکوم کرد.

حسینه که به هند فرار کرده و همچنین وزیر کشور سابق بنگلادش که باور می‌رود در هند باشد، با اتهامات جنایت علیه بشریت برای کشتن صدها تن از مردم در جریان قیام دانشجویی در جولای و آگوست ۲۰۲۴، به صورت غیابی محاکمه شدند.

سازمان ملل متحد در گزارشی که در فوریه منتشر کرد اعلام کرد تا ۱ هزار  و  ۴۰۰  نفر از مردم ممکن است با خشونت کشته   شده باشند درحالی‌که مشاور پزشکی این کشور تحت دولت موقت گفت که بیش از ۸۰۰ نفر کشته شده و ۱۴ هزار نفر نیز مجروح شدند.

