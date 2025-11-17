دیدار وزرای خارجه چین و سوریه

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، وزیر ‌خارجه ‌سوریه با وزیر خارجه چین در پکن، پایتخت این کشور دیدار کرد.

‌در جریان این دیدار روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن مورد بررسی قرار گرفت.

وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که «اسعد الشیبانی» وزیر خارجه ‌این کشور با «وانگ یی» وزیر خارجه چین در پکن دیدار کرد و دو طرف در جریان این دیدار در مورد روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

طی این دیدار، وانگ یی اعلام کرد چین آمادگی دارد در امنیت و ثبات سوریه مشارکت کند و آماده است در مورد مشارکت در بازسازی اقتصاد سوریه گفت‌وگو کند.





انتهای پیام/