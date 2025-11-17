به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، رویترز به نقل از منابه گزارش داد که عربستان سعودی امیدوار است تا به توافق با ایالات متحده، برای توسعه بخش انرژی هسته‌ای خود و دسترسی به فناوری هسته‌ای آمریکا دست‌یابد.

بر اساس این گزارش، قصد ریاض برای به دست آوردن تکنولوژی آمریکایی، با برنامه‌های این پادشاهی برای تنوع بخش انرژی خود و توسعه تکنولوژی هوش مصنوعی، از جمله ساختن مراکز اطلاعاتی از جمله ساختن مراکز داده بزرگ و پر مصرف انرژی ، مرتبط است.

در این رابطه، عربستان سعودی همچنین به دنبال تایید آمریکا برای واردات به‌روز ترین تراشه‌های کامپیوتری است. امارات متحده عربی پیشتر تحت توافقی این تراشه‌ها را به دست آورد. علاوه بر این توسعه برنامه هسته‌ای ، توانایی عربستان سعودی برای رقابت با امارات را تقویت می‌کند.

رویترز اشاره کرد که مدکرات با هدف تهیه تکنلوژی هسته‌ای آمریکایی، به دلیل اصرار پادشاهی سعودی بر حفظ توانایی خود برای غنی‌سازی اورانیوم و فرآوری مجدد سوخت هسته‌ای در خاک خود، پیچیده شده است.

